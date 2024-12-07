Правила военной подготовки офицеров и сержантов запаса собираются изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Департамент военного образования и науки разработал проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений и дополнений в приказ министра обороны Республики Казахстан от 24 июля 2017 года № 375 «Об утверждении Правил военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны.

В ведомстве отметили, что изменения позволят трансформировать процессы поступления, перевода и восстановления в военные учебные заведения, подведомственные министерству обороны, в цифровой формат.

«Нормативный правовой акт разработан в соответствии с подпунктом 9) статьи 5-1 Закона РК «Об образовании», подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона РК «О государственных услугах» и с приказом министра образования и науки от 31 октября 2018 года «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования», — дополняется в сообщении министерства.

По данным, к участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся в ОВПО по очной форме обучения, граждане Казахстана в возрасте не старше 24 лет на год проведения конкурса.

Указывается, что конкурс для отбора студентов для обучения на военной кафедре проходит в три этапа и прохождение каждого этапа допускается один раз:

проведение профессионально-психологического тестирования;

проверка физической подготовленности;

конкурсный отбор, осуществляемый в соответствии с расчетом рейтингового балла, составляемым и утверждаемым руководителем ОВПО.

Документ будет доступен для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.