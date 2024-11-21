Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр прокомментировал вопрос по правилам ввоза автомобилей для физических лиц, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Он пояснил, что согласно действующему законодательству, есть два варианта таможенной отчистки автомобиля.

«Первое. При ввозе физическим лицом для личного пользования – в этом случае на автомобиль оформляется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), но не более одного автомобиля в год, оплачивается единая ставка пошлины, которая составляет от 48% и может меняться в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля. Нужно учитывать, что, подчеркиваю, для личных целей. Естественно для личных целей не могут ввозиться большегрузы и автобусы с вместимостью более 12 пассажиров, тем более транспорт, на котором оказывается коммерческая перевозка пассажиров и грузов. Второе. При ввозе же юридическим лицом, когда реализация транспортного средства идет в предпринимательских целях – на автомобиль должно быть оформлено одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Тут таможенная пошлина составляет 15% и НДС на импорт в размере 12%. Еще раз повторяю – это не нововведение, это требования, которые действуют с момента организации Евразийского экономического союза, то есть, с 2015 года», — сказал первый замглавы кабмина.