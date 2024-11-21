Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр прокомментировал вопрос по правилам ввоза автомобилей для физических лиц, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Речь не идет о повышении ставок пошлин и налогов, как это пытаются преподнести некоторые блогеры, мы приводим процедуры прежде всего технического и таможенного регулирования в соответствие с действующим с 2015 года законодательством», — прокомментировал Скляр, отвечая на запрос редакции КазТАГ.
Он пояснил, что согласно действующему законодательству, есть два варианта таможенной отчистки автомобиля.
«Первое. При ввозе физическим лицом для личного пользования – в этом случае на автомобиль оформляется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), но не более одного автомобиля в год, оплачивается единая ставка пошлины, которая составляет от 48% и может меняться в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля. Нужно учитывать, что, подчеркиваю, для личных целей. Естественно для личных целей не могут ввозиться большегрузы и автобусы с вместимостью более 12 пассажиров, тем более транспорт, на котором оказывается коммерческая перевозка пассажиров и грузов. Второе. При ввозе же юридическим лицом, когда реализация транспортного средства идет в предпринимательских целях – на автомобиль должно быть оформлено одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Тут таможенная пошлина составляет 15% и НДС на импорт в размере 12%. Еще раз повторяю – это не нововведение, это требования, которые действуют с момента организации Евразийского экономического союза, то есть, с 2015 года», — сказал первый замглавы кабмина.
Он привел пример.
«В ходе проверки выявлено, что этим летом на одну 80-летнюю женщину было оформлено и ввезено более 10 грузовиков для личного пользования с экологическим классом евро-2. Или всем известные «Альфарды» на наших дорогах. Сколько можно наблюдать жертв и трагедий на дорогах. Это тоже наши граждане. Поэтому усиливаем контроль в строгом соответствии с действующими нормами законодательства», — подчеркнул Скляр.