Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка является разработчиком изменений.
Проект предусматривает введение дополнительных контрольных мер. А именно требования к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов и усиления мониторинга в отношении клиентов, подверженных рискам привлечения к дропперским схемам, усиления ответственности глав комплаенс-контроля и расширения функционала антифрод-служб банков по управлению рисками противоправных действий.
«Вводятся требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия «одна платежная карточка в одни руки», проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты», — говорится в документе.
Расширяются взаимодействия банков с Антифрод-центром Национального Банка Казахстана в целях выявления и блокирования дропперских операций и исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек.
Проект НПА направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению или минимизации противоправных действий и дропперства на финансовом рынке.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.