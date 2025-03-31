Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка является разработчиком изменений.

Проект предусматривает введение дополнительных контрольных мер. А именно требования к банкам в части дистанционного обслуживания клиентов и усиления мониторинга в отношении клиентов, подверженных рискам привлечения к дропперским схемам, усиления ответственности глав комплаенс-контроля и расширения функционала антифрод-служб банков по управлению рисками противоправных действий.

«Вводятся требования к банкам по ужесточению контроля в отношении высокорисковых клиентов-нерезидентов РК, в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, проведения двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта, контроля критерия «одна платежная карточка в одни руки», проверки законности нахождения на территории страны, усиленного мониторинга входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты», — говорится в документе.

Расширяются взаимодействия банков с Антифрод-центром Национального Банка Казахстана в целях выявления и блокирования дропперских операций и исключения бесконтрольного выпуска платежных карточек.

Проект НПА направлен на введение дополнительных контрольных мер по недопущению или минимизации противоправных действий и дропперства на финансовом рынке.

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