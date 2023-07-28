Правила выдачи военных билетов для неслуживших поменяют в Казахстане

«Граждане, не прошедшие воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов. Их изготовление осуществляется за счет бюджетных средств. Это существенно снизит коррупционные риски. Те, кто не служил, сегодня должны приходить брать эти военные билеты», — сказал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на брифинге СЦК.

По его словам, также исключается оплата штрафа при утере военных билетов.

«Будет статус военнообязанного в его личном кабинете, то есть опять же это благодаря цифровизации мы смогли добиться таких результатов. Эти две инициативы технически реализованы, сейчас ведутся работы по приведению в соответствие с законодательством», — пояснил он.

По данным министерства, с 1 января 2024 года во всех регионах страны проведение приписной кампании будет осуществляться в проактивном формате, что освободит граждан от необходимости личной явки в военкоматы для прохождения медицинского освидетельствования, сбора документов для формирования личных дел и позволит не отрывать учащихся от учебного процесса.

«Более того, данное новшество экономит более 1 миллиарда тенге, выделяемых местными исполнительными органами ежегодно, и отменит необходимость получения удостоверений о приписке к призывным участкам», — заключил Ахмедиев.