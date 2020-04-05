Правила выплаты 42 500 тенге изменились

4 апреля изменились правила осуществления соцвыплаты «42 500», передает zakon.kz.

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 апреля 2020 года внесены изменения в приказ Минтруда от 26 марта 2020 года «Об утверждении Правил осуществления социальной выплаты участникам системы обязательного социального страхования и физическим лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы на период чрезвычайного положения».

Правила осуществления социальной выплаты изложены в новой редакции.

Согласно новой редакции Правил:

Социальная выплата осуществляется на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения (далее — социальная выплата) следующим категориям:

1) работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

2) работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населенных пунктах, где введен карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

3) индивидуальным предпринимателям, не использующим наемный труд;

4) лицам, занимающимся частной практикой;

5) физическим лицам, являющихся плательщиками единого совокупного платежа (далее — плательщик ЕСП);

6) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены ОПВ;

7) работникам некоммерческих юридических лиц (далее — некоммерческие организации) находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных.

Социальная выплата не назначается:

· лицам, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения, за исключением плательщиков ЕСП;

· плательщикам ЕСП, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в системе обязательного социального страхования в течение 12 месяцев до даты подачи заявления;

· физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, которые не имеют ни одного месяца стажа участия в накопительной пенсионной системе в течение 12 месяцев до даты введения чрезвычайного положения.

Заявление на назначение социальной выплаты подается одним из следующих способов:

1) через веб-портал «Электронного правительства»;

2) посредством абонентского устройства сотовой связи лицами, указанными в выше подпунктах 3), 4), 5) и 6), а также в случае, когда заявление на назначение социальной выплаты подается самим работником.

При этом сведения, предусмотренные в заявлении по форме согласно Приложению 2 Правил, предоставляются в формате диалога;

3) через портал Enbek.kz;

4) через проактивную услугу для лиц, указанных выше в подпунктах 3), 5) и 6). В данном случае заявление на назначение социальной выплаты не требуется.

Заявление, поданное через веб-портал «Электронного правительства», посредством абонентского устройства сотовой связи, через портал Enbek.kz подписывается одноразовым паролем, высланным через СМС.

При этом в случае наличия одного или нескольких условий для не назначения социальной выплаты, лицам, указанным выше в подпунктах 3), 4), 5) и 6), а также работникам в случае подачи ими заявления на назначение социальной выплаты, информационной системой уполномоченного органа в автоматизированном режиме формируется уведомления об отказе в приеме заявления.

Социальная выплата назначается один раз на период действия чрезвычайного положения с даты подачи заявления на назначение социальной выплаты и устанавливается в размере одной минимальной заработной платы, устанавливаемой Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

В случае продления действия чрезвычайного положения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» решение о назначении социальной выплаты получателям социальной выплаты продлевается на период действия чрезвычайного положения.

Приказ вводится в действие c 4 апреля 2020 года, и распространяется на правоотношения, возникшие со 2 апреля 2020 года.

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