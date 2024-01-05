Правила застройки изменили в Казахстане

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Министерство промышленности и строительства внесло изменения и дополнения в Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.
Так, одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов является наличие благоустройства и озеленения территории, отведенной под строительство объекта.
Согласно внесенным поправкам, полная готовность построенных объектов и комплексов означает, что в них выполнены строительно-монтажные работы, произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения, а также выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведенной под строительство объекта.
В министерстве отметили, что озеленение улучшает экологическое состояние окружающей среды, внешний вид участка, а также благоприятно действует на эмоциональное состояние жителей домов, имеет большую эстетическую ценность.
«Установление одним из критериев для ввода в эксплуатацию объектов наличие озеленения территории, отведенной под строительство объекта, позволит заметно повысить уровень комфорта всех жильцов дома, содержание кислорода в атмосфере, задерживая ветер и пыль, позволит отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора», – отметили в Министерстве промышленности и строительства.
Также в правилах говорится, что самовольное строительство объектов различного назначения на территории населенных пунктов не допускается.