Во время расширенного заседания правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин представил Президенту проект новой налоговой реформы, которая предусматривает снижение порога по НДС, но при этом повышение его ставки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как подчеркнул Жумангарин, суть реформы не в увеличении налогов для пополнения бюджета, а в снижении себестоимости бизнеса и обеспечении более справедливых условий для всех участников цепочки НДС. «В последние годы мы сильно урезали возможности наших налоговиков. Важной частью реформы является усиление налогового администрирования. Без этого реформа не заработает. Налоговому комитету предлагается дискретно, взвешенно возвратить некоторые контрольные функции», — отметил Жумангарин. По словам министра, в результате доходная часть бюджета вырастет на 5-7 триллионов тенге. «Это позволит нам увеличить бюджет развития с нынешних 8 до 20 процентов. В случае необходимости мы индексируем адресную социальную помощь, заработные платы, пенсии, пособия будут индексированы на рост инфляции«, — заявил он.

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