Правительство Казахстана анонсировало повышение зарплат и борьбу с долгами населения





В Казахстане продолжается реализация поручений Президента по переходу к новой модели экономического роста. О принимаемых мерах на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, работа Правительства направлена на повышение благосостояния граждан, обеспечение устойчивого роста экономики и укрепление ее конкурентоспособности.

Программы по повышению доходов населения

Как отметил Жумангарин, для повышения реальных доходов населения реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы, разработанная совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Кроме того, в этом году утверждена отдельная программа по повышению доходов населения.

Какие меры готовит Правительство

В числе основных мер — повышение заработной платы, создание качественных рабочих мест, снижение долговой нагрузки граждан и поддержка развития предпринимательства.

Также Правительство намерено рассмотреть вопрос об увеличении минимального размера месячной заработной платы, повышении оплаты труда гражданских служащих и росте доходов наемных работников при выполнении встречных обязательств.

Борьба с закредитованностью и инфляцией

Особое внимание уделяется сокращению кредитной нагрузки населения и сдерживанию роста потребительского кредитования. В Правительстве рассчитывают обеспечить рост реальных доходов населения выше уровня инфляции — не менее чем на 2–3%.

По словам министра, росту доходов граждан также должны способствовать меры по обеспечению устойчивого экономического роста и снижению инфляции.

В Казахстане появился новый государственный праздник и дополнительный выходной В Казахстане официально изменена дата празднования Дня Конституции. С вступлением в силу новой Конституции 1...