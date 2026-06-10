Правительство Казахстана анонсировало повышение зарплат и борьбу с долгами населения

В Казахстане продолжается реализация поручений Президента по переходу к новой модели экономического роста. О принимаемых мерах на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
По его словам, работа Правительства направлена на повышение благосостояния граждан, обеспечение устойчивого роста экономики и укрепление ее конкурентоспособности.
Программы по повышению доходов населения
Как отметил Жумангарин, для повышения реальных доходов населения реализуется Программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы, разработанная совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Кроме того, в этом году утверждена отдельная программа по повышению доходов населения.
Какие меры готовит Правительство
В числе основных мер — повышение заработной платы, создание качественных рабочих мест, снижение долговой нагрузки граждан и поддержка развития предпринимательства.
Также Правительство намерено рассмотреть вопрос об увеличении минимального размера месячной заработной платы, повышении оплаты труда гражданских служащих и росте доходов наемных работников при выполнении встречных обязательств.
Борьба с закредитованностью и инфляцией
Особое внимание уделяется сокращению кредитной нагрузки населения и сдерживанию роста потребительского кредитования. В Правительстве рассчитывают обеспечить рост реальных доходов населения выше уровня инфляции — не менее чем на 2–3%.
По словам министра, росту доходов граждан также должны способствовать меры по обеспечению устойчивого экономического роста и снижению инфляции.
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