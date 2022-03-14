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Правительство Казахстана сделало заявление в связи с участившимися сообщениями в интернете о возникающих проблемах в связи с негативным внешним макроэкономическим фоном, передает Tengrinews.kz.
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Отмечается, что в рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления правительство и Национальный банк реализуют план совместных действий.
Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 триллиона тенге или 40 процентов от активов», — говорится в сообщении.
Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.
Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом. В январе т.г. увеличена до 20 миллионов тенге сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».
Кроме того, в целях сдерживания роста цен правительством реализуется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции.
Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.
«В целом, правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации.
Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность в соответствии с законами Казахстана.
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