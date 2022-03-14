Правительство Казахстана сделало заявление в связи с участившимися сообщениями в интернете о возникающих проблемах в связи с негативным внешним макроэкономическим фоном, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что в рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления правительство и Национальный банк реализуют план совместных действий.

«В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Национальным банком разработана Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет государственного бюджета.

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 триллиона тенге или 40 процентов от активов», — говорится в сообщении.

Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора.

Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом. В январе т.г. увеличена до 20 миллионов тенге сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Кроме того, в целях сдерживания роста цен правительством реализуется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции.

Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

«В целом, правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации. Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность в соответствии с законами Казахстана.

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