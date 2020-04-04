Правительство Казахстана сдерживает цены в период ЧП

В Казахстане установили предельные цены на социально значимые продовольственные товары на период чрезвычайного положения. Министерства торговли, сельского хозяйства и национальной экономики подписали совместный приказ, передает Tengrinews.kz.

С 4 апреля устанавливаются предельные цены на следующие товары: мука пшеничная первого сорта, хлеб из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), говядина (лопаточно-грудная часть с костями), яйцо куриное (I категория), масло подсолнечное, соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»).

«Как показал анализ за последний месяц, эти товары являются самыми приобретаемыми. И именно на них больше всего выросли цены с начала текущего года», — говорится в официальномсообщении.

Цены установлены отдельно для каждого региона. Так, один килограмм хлеба из муки первого сорта в Нур-Султане может стоить максимум 150 тенге, в Алматы — 146 тенге, в Шымкенте — 146 тенге.

В регионах: Мангистауская область — 164 тенге за килограмм хлеба, Актюбинская область — 147, Атырауская область — 164, Акмолинская область — 160, Костанайская область — 139, Кызылординская область — 143, ЗКО — 160, ВКО — 150, Павлодарская область — 161, СКО — 120, Алматинская область — 144, Жамбылская область — 138, Туркестанская область — 148.

В Карагандинской области предельные цены установлены в зависимости от населенных пунктов. Там стоимость одного килограмма хлеба будет разниться от 142 до 160 тенге.

Однако в одной булке хлеба (кирпич) — 550 граммов. Таким образом, стоимость булки хлеба (кирпичик) не будет превышать, например, в Нур-Султане — 82,5 тенге, в Алматы и Шымкенте — 80,3 тенге.

Превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары влечет наказание в виде штрафа в размере от 265 100 тенге до 530 200 тенге.

Цена килограмма муки пшеничной первого сорта должна составлять в Нур-Султане — 197, в Алматы — 211. Килограмм рожек — в столице — 230, в Алматы — 209 тенге.

Цена на крупу гречневую в двух городах одинаковая — 339 тенге.

Рис шлифованный стоит 307 тенге в Нур-Султане, и 310 в Алматы.

Килограмм говядины 2113 в столице, и 2169 в Алматы.

Десяток яиц — 351, 367 тенге соответственно.

Масло подсолнечное — в Нур-Султане 481, Алматы — 434.

Соль — 55 тенге в столице и 59 в Алматы.

Цены для других регионов можно узнать на сайте.

Министерством торговли и интеграции совместно с компанией BTS также разработана web-платформа «Товарная безопасность в период карантина» (www.dosmart.kz). Платформа позволяет мониторить цены на 19 социально значимых продовольственных товаров в онлайн-режиме и видеть сведения о количестве остатков данных товаров на складах в каждом регионе. Это позволяет обеспечить своевременный межрегиональный переток продовольствия.

Данные в платформу смогут вносить как местные исполнительные органы, так и производители, оптовые продавцы и ритейлеры. Кроме того, информацию о ценах в магазинах могут предоставлять также и обычные покупатели.

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