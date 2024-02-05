Правительство Казахстана ушло в отставку

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5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О Правительстве Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.
Как следует из текста указа, в соответствии со ст. 70 Конституции РК, президент постановил принять отставку правительства Казахстана.
«Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича», – говорится в документе.
Также в указе говорится, что членам правительства РК президент постановил «продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства»