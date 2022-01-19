Правительство определило организацию, которая будет заниматься администрированием утильсбора

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 18 января 2022 года Правительство РК приняло Постановление «О некоторых вопросах подведомственных организаций министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК».
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Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена.
Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО «Жасыл даму».
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