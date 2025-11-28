Постановлением правительства от 25 ноября 2025 года утверждены ставки платы за предоставление междугородной и/или международной телефонной связи, а также сотовой связи, сообщает zakon.kz

С 1 января 2026 года размер платы остается без изменений — 1,3992% от доходов плательщиков.

Плательщиками являются операторы междугородной/международной телефонной связи и сотовые операторы, имеющие право оказывать соответствующие услуги. Налоговый период для ежегодного исчисления — календарный год (с 1 января по 31 декабря).

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

