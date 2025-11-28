Постановлением правительства от 25 ноября 2025 года утверждены ставки платы за предоставление междугородной и/или международной телефонной связи, а также сотовой связи, сообщает zakon.kz
С 1 января 2026 года размер платы остается без изменений — 1,3992% от доходов плательщиков.
Плательщиками являются операторы междугородной/международной телефонной связи и сотовые операторы, имеющие право оказывать соответствующие услуги. Налоговый период для ежегодного исчисления — календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.
МВД выявило 10 дропперов после вступления в силу закона
Минпросвещения предупреждает: среди подростков распространяется опасная и токсичная "мода"
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.