На брифинге в Правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал текущую социально-экономическую ситуацию и рост цен на товары и услуги, включая топливо.
По словам спикера, государство предпринимает все необходимые меры для сдерживания инфляции, которая по итогам сентября составила 12,9%. Основной фактор, повлиявший на повышение цен, — рост тарифов, однако, как заверил Амрин, их дальнейшее увеличение до конца года не планируется.
«С начала года тарифы выросли примерно на 18%, что добавило около одного процента к общей инфляции. Но до конца года роста тарифов для населения больше не предусмотрено», — отметил он.
Импортозамещение и продовольственная безопасность
Вице-министр подчеркнул, что тарифы для производителей социально значимых товаров остаются на пониженном уровне — это помогает удерживать цены на продукты первой необходимости.
Главный акцент, по его словам, сделан на импортозамещение. По 29 основным видам продовольственных товаров обеспеченность внутреннего рынка составляет от 80 до 100%.
Так, уровень самообеспечения мясом птицы вырос с 69% до 80%, а запуск 19 новых птицефабрик позволит полностью отказаться от импорта. Аналогичные проекты реализуются и в сфере производства молочных продуктов, в том числе в Северо-Казахстанской области.
«В августе у нас наблюдался нулевой рост цен на социально значимые продукты, а по некоторым позициям — рис, картофель, мука, лук — даже снижение», — добавил Амрин.
Контроль за торговыми надбавками
В целях стабилизации цен ужесточен мониторинг торговых надбавок. По данным министерства, выявлено более 2000 случаев превышения допустимой 15-процентной маржи.
«Контроль за соблюдением ограничений будет сохранен и в новом году», — подчеркнул вице-министр.
