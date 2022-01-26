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Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья остро нуждающимся гражданам

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития наделили правом определять порядок оплаты аренды жилья из частного жилфонда для нуждающихся граждан, сообщается на сайте премьер-министра РК.

«В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан. Принятие данного Постановления позволяет МИИР утвердить Правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья», — сообщается на сайте.

Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоёв населения 5 января, когда перечислял поручения по стабилизации социально-экономической ситуации.

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