По словам министра, данная инициатива является частью комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и повышение уровня жизни граждан.

«Будут организованы прямые поставки удешевлённой говядины во все регионы страны. Работа в этом направлении будет вестись системно и планомерно с учётом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных Главой государства», — отметил Шаккалиев.

Кроме того, по поручению Президента, вдвое увеличат объёмы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей. Как отметил министр, это позволит снизить цены на основные продукты питания.

Для реализации этих мер с отечественными производителями и торговыми сетями заключат меморандумы о фиксации отпускных и розничных цен, что обеспечит прозрачность ценообразования и защиту потребителей от необоснованного роста стоимости продуктов.