В Казахстане будут налажены прямые поставки удешевлённого мяса говядины во все регионы страны. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, данная инициатива является частью комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и повышение уровня жизни граждан.
«Будут организованы прямые поставки удешевлённой говядины во все регионы страны. Работа в этом направлении будет вестись системно и планомерно с учётом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных Главой государства», — отметил Шаккалиев.
Кроме того, по поручению Президента, вдвое увеличат объёмы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей. Как отметил министр, это позволит снизить цены на основные продукты питания.
Для реализации этих мер с отечественными производителями и торговыми сетями заключат меморандумы о фиксации отпускных и розничных цен, что обеспечит прозрачность ценообразования и защиту потребителей от необоснованного роста стоимости продуктов.
Дело № 1057 - 950 нарушений ПДД, фальшивые штрафы, задержан помощник мошенников
Жаңалықтар - 15.10.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.