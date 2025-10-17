USD 537.84 EUR 626.85 RUB 6.79

Правительство снижает цены на мясо — запускаются поставки удешевлённой говядины

— Сегодня, 16:45
pixabay.com

В Казахстане будут налажены прямые поставки удешевлённого мяса говядины во все регионы страны. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, данная инициатива является частью комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и повышение уровня жизни граждан.

«Будут организованы прямые поставки удешевлённой говядины во все регионы страны. Работа в этом направлении будет вестись системно и планомерно с учётом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных Главой государства», — отметил Шаккалиев.

Кроме того, по поручению Президента, вдвое увеличат объёмы закупа продукции у отечественных товаропроизводителей. Как отметил министр, это позволит снизить цены на основные продукты питания.

Для реализации этих мер с отечественными производителями и торговыми сетями заключат меморандумы о фиксации отпускных и розничных цен, что обеспечит прозрачность ценообразования и защиту потребителей от необоснованного роста стоимости продуктов.



