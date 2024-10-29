Президент ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз» Анар Макашева на заседании Правительства проинформировала о текущей ситуации в сфере машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Так, доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, а доля отечественных автомобилей в общем объеме продаж новых машин за отчетный период достигла 63%. По итогам текущего года ожидается выпуск в РК более 130 тыс. легковых автомобилей и коммерческой техники.

Отмечено, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители — это логистика, а также ввоз в РК автомобилей с «криминальным» прошлым и не соответствующим техническому регламенту.

Премьер-министр в этой связи поручил государственным органом разобраться с «серым» ввозом транспорта.

«Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для отечественных автопроизводителей. В особенности это заметно по грузовому транспорту. Таможенные органы, Комитет стандартизации должны серьезно заняться этим вопросом. Также должна подключиться полиция. Я встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: «Мы производим, но не можем конкурировать с техникой, которая заезжает сюда как «Евро2», а по документам «Евро5» становится каким-то чудесным образом. Здесь необходимо навести жесткий порядок», — подчеркнул Олжас Бектенов.

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