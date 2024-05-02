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Правительством приняты меры по сдерживанию роста цен на овощи

Фотография для новости Закупать фрукты и рис оптом стало дороже для казахстанцев

Фото взято с сайта agroinfo.kz

Меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания и овощи в межсезонье обсудили на совещании под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие.

Для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье Правительством заблаговременно проработаны возможности прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции АО «QazTrade» подписаны соответствующие договоры с узбекскими и таджикскими партнерами.

Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством «зеленого коридора» и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и перекупщиков.  Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим объемом в 4 тыс. тонн, в том числе картофеля 2 060 тонн и лука 1 940 тонн.

Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье Премьер-Министр поручил своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции

В целом, акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тыс. тонн картофеля, 7,2 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн лука. В настоящее время из имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тыс. тонн овощной продукции.

«Обеспечение людей качественными и недорогими продуктами – одна из основных задач Правительства и местных органов власти. Нужны прямые поставки без посредников и махинаций с ценами. Акимы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить порядок и прозрачность в этом вопросе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

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