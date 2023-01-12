Правительством утверждены правила легализации иностранных автомобилей

Фото из открытых источников
Правительством РК 11 января 2023 года за №13 подписано постановление “Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств”.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Постановление разработано в целях реализации поручения Главы государства о легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года и не зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, передает polisia.kz
Постановлением определяются порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от уплаты утилизационного сбора. Согласно постановлению к транспортным средствам применяется ставка сбора за их первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям:
1) ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года;
2) не находится в розыске;
3) снято с государственного учета по месту прежней регистрации в компетентном органе другого государства;
4) прошло таможенную очистку. Указанный порядок первичной регистрации иностранных автомобилей будет действовать до 1 июля 2023 года и распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним расположением органов управления, первичная государственная регистрация которых осуществляется за гражданами Республики Казахстан. При этом классификация транспортных средств по категориям осуществляется в соответствии с приложением 1 к техническому регламенту Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” (ТР ТС 018/2011).