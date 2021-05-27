«Право выезда раз в 30 дней»: в какие страны могут выезжать казахстанцы, рассказали в КНБ

В какие страны казахстанцы могут выезжать без ограничений и объяснения причин, а для каких маршрутов нужно сообщать цель поездки, напомнили на онлайн-брифинге в КНБ, передает nur.kz

В Казахстане сегодня все еще действуют карантинные ограничения, из-за которых пересечение госграницы для въезжающих и выезжающих ограничено. По информации погранслужбы КНБ, в период карантина граждане Казахстана могут беспрепятственно выезжать за границу 1 раз в 30 дней любым видом транспорта без подтверждения своей цели поездки.

«Если гражданин воспользовался правом выезда 1 раз в 30 дней, вернулся в Казахстан, а затем ему надо снова выехать – он должен подтвердить основания для выезда из Казахстана. Есть 16 подпунктов, которые определены для выезда граждан, не дожидаясь истечения 30-дневного периода», — сообщил подполковник погранслужбы Мындаш Моллашев.

В числе этих 16 подпунктов: обучение в иностранных государствах, форс-мажор (уход за тяжелобольными членами семьи, близкими, родственниками, выезд на похороны, выезд на лечение с предоставлением справки формы 026 и письмом-приглашением от медорганизации), выезд сотрудников международных организаций, межправительственной фельдъегерской службы, члены локомотивных бригад, члены экипажа и обслуживающий персонал, а также выезд лиц, которые следуют за границу на постоянное место жительства. В 15 стран, с которыми у Казахстана открыто прямое авиасообщение, в период карантина казахстанцы могут летать сколько угодно раз.

«Граждане Казахстана могут следовать авиатранспортом в указанные 15 стран без ограничения по кратности. Это Россия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, ОАЭ, Нидерланды, Грузия, Шри-Ланка и Черногория, которая открыта с 15 мая», — добавил спикер.

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