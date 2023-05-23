Правоохранители получат доступ к базам данных банков

В Казахстане обсуждают интеграцию информационных систем правоохранительных органов с системами банков второго уровня. Проект концепции Министерства внутренних дел опубликовали на сайте «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.

Норма вошла в план действий по реализации Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

«Интеграция баз данных банков второго уровня с системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов планируется в рамках расследования уголовных дел для оперативного принятия мер реагирования по незаконным банковским операциям. Срок завершения — второе полугодие 2024 года», — говорится в проекте.

В качестве ответственных исполнителей, в случае утверждения концепции, указаны Генеральная прокуратура, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Публичное обсуждение проекта продлится до 26 мая.

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