Житель Костаная поделился видео, которые снял из своей машины.

Автовладелец оценил работу по устройству правоповоротных съездов в городе.

Напомним, в Костанае для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Костаная отделом ЖКХ совместно с управлением полиции была разработана дорожная карта безопасности, в которой предусмотрен ремонт 17 перекрестков. Из этих 17 перекрестков 10 перекрестков намерены расширить, на 7 перекрестках будут правоповоротные съезды.