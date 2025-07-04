Житель Костаная поделился видео, которые снял из своей машины.
Автовладелец оценил работу по устройству правоповоротных съездов в городе.
Напомним, в Костанае для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Костаная отделом ЖКХ совместно с управлением полиции была разработана дорожная карта безопасности, в которой предусмотрен ремонт 17 перекрестков. Из этих 17 перекрестков 10 перекрестков намерены расширить, на 7 перекрестках будут правоповоротные съезды.
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