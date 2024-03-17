Православные казахстанцы отмечают Прощеное воскресенье

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Прощеное воскресенье – последний день масленичной недели перед Великим постом. В этом году дата выпала на 17 марта, сообщает Zakon.kz.
В этот день христиане имеют благочестивый обычай просить друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению.
Делать это надо искренне от всей души. Можно использовать любую форму, но она должна быть мягкой, не ультимативной.
Самый распространенный ответ на просьбу о прощении — фраза «Бог простит, и я прощаю».
Так как человек в этот день очищается, Прощеное воскресенье – первый шаг на пути к Великому посту. Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. 5 мая – Пасха.
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