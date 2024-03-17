USD 448.58
EUR 488.55
RUB 4.88
  1. Home
  2. Новости
  3. Православные казахстанцы отмечают Прощеное воскресенье

Православные казахстанцы отмечают Прощеное воскресенье

Фотография для новости Православные казахстанцы отмечают Прощеное воскресенье

pixabay.com

Прощеное воскресенье – последний день масленичной недели перед Великим постом. В этом году дата выпала на 17 марта, сообщает Zakon.kz.

В этот день христиане имеют благочестивый обычай просить друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению.

Делать это надо искренне от всей души. Можно использовать любую форму, но она должна быть мягкой, не ультимативной.

Самый распространенный ответ на просьбу о прощении — фраза «Бог простит, и я прощаю».

Так как человек в этот день очищается, Прощеное воскресенье – первый шаг на пути к Великому посту. Великий пост начнется 18 марта и продлится до 4 мая. 5 мая – Пасха.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Фейк: «В Казахстане заставят говорить только на казахском языке»
Следующая новость

Использование водителями ксеноновых фар прокомментировал начальник ДП Костанайской области