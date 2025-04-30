На совещании в акимате Марат Жундубаев подробно остановился на предстоящих изменениях в дорожной инфраструктуре областного центра.
«Из микрорайона «Аэропорт» выезжаем на ул.К.Доненбаевой будет правосторонний поворот, чтобы светофоров не ждать, тоже будем разгружать потихонечку эту дорогу. Дальше ул.Станционная идет, со Станционной заезжаем. Проблема была на трассу международную на Челябинск выйти. Там яма на яме. Средний ремонт в этом году. Приступят в мае месяце. Мы дойдем до трассы. Это будет еще одна альтернатива. Не хочешь? Видишь, что там пробки, пожалуйста объедь. Будет такая возможность выезда. Все дороги мы в этом году приведем в порядок», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.
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