Праздничные линейки 1 сентября пройдут не для всех школьников — минпросвещения РК

1 сентября выпадает на воскресенье, в этот день линейки поведут не для всех школьников, сообщает informburo.kz

Праздничные линейки 1 сентября пройдут только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.

Для остальных классов (со второго по десятый) 2 сентября на первом уроке проведут традиционный единый классный час на тему «Моя Родина – Казахстан», далее будут уроки по расписанию.

В новом учебном году школы страны примут 345 тысяч первоклассников.

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