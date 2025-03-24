Сообщение для костанайцев опубликовала пресс-служба областного управления здравоохранения Костанайской области.
️Сразу в нескольких аккаунтах появилась информация о том, что холл перинатального центра закрыт для массовых торжеств в честь выписки новорождённого. По этому поводу поясняем:
- В законодательстве Республики Казахстан нет конкретного нормативного акта, регулирующего проведение торжественных выписок новорожденных.
- Перинатальные центры имеют право устанавливать внутренние правила, регулирующие порядок выписки, исходя из требований безопасности и комфорта пациентов ( что и было сделано).
«Дорогие костанайцы, рождение малыша – это огромное счастье! Но важно помнить, что перинатальный центр – это медицинское учреждение, где находятся другие мамы и новорожденные, а так же пациентки других отделений, неродильного профиля, которым нужен покой. Громкие празднования, массовые сборы гостей, салюты, музыка – всё это доставляет дискомфорт другим пациентам. Если хочется отметить событие с размахом, можно организовать торжественную встречу дома, в кругу семьи и друзей. Проявим заботу и уважение к другим – и радость рождения будет светлой для всех!», — говорится в обращении облздрава.
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