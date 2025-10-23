В Костанайской области выявлен случай массового пищевого отравления: с 20 октября в три медицинские учреждения поступили 85 человек с признаками интоксикации. Накануне в Костанае состоялся брифинг, где рассказали подробности.
Что известно
-
Все пострадавшие, как предполагается, стали участниками одного домашнего торжества на территории Аркалыкского региона.
-
Симптомы: жидкий стул, повышенная температура, общая слабость.
-
Диагностика и госпитализация: 27 человек лечатся в Джангильдинском районе, 52 — в Аркалыке, 6 — в областной больнице. Среди больных — взрослые и дети. Одна беременная женщина переведена в областную больницу для наблюдения в профильном центре.
-
По оценке медиков: угроза жизни отсутствует, состояние большинства — удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объёме.
Расследование
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля сообщил, что предварительный анализ позволяет связать отравление с употреблением пищи на торжестве. Проверка проводится с целью выявления источника заражения и предотвращения новых случаев.
