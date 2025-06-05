В преддверии Курбан айта редакция energyprom.kz решила проанализировать цены на мясо — актуальный вопрос для казахстанских семей, особенно сегодня. Итак, по итогам апреля текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,4% за месяц и на 9,1% за год.

В месячной динамике мясо и птица подорожали на 1,5%, в годовой — на 9,3%. Цены на колбасы выросли на 1,1% за месяц и на 6,7% за год, изделия из мяса стали дороже на 1,2% за месяц и на 10,2% за год.

Что касается конкретных видов мяса, за месяц говядина подорожала на 2,2%, конина — на 1,5%, свинина* — на 0,7%, баранина — на 3,3%, при этом мясо птицы, напротив, подешевело. В годовой динамике говядина выросла в цене на 13,2%, конина — на 4,9%, свинина — на 2,8%, баранина — на 11,1%, мясо птицы — на 4%. Варёная колбаса подорожала на 1,7% за месяц и на 7,2% за год, копчёная — на 1,3% за месяц и на 6,4% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике цены на мясо и мясопродукты заметнее всего увеличились в Западно-Казахстанской (на 2,9%) и Жамбылской (на 2,6%) областях, а также в Шымкенте (на 2,1%). Наименьшее удорожание было зафиксировано в Павлодарской области: на 0,4%. Из 20 регионов РК только в Акмолинской области цены остались на уровне предыдущего месяца. В годовой динамике наибольший рост цен в секторе был отмечен в Улытауской области: на 14,9%. Далее следуют Шымкент (на 13,6%) и Акмолинская область (на 13,3%).

* Здесь и далее данные по свинине и некоторым другим мясопродуктам, не имеющим отношения к грядущему празднику, мы приводим исключительно для более корректного аналитического представления полной картины цен и их роста.

Розничная цена на говядину с костями в апреле текущего года составила 3 тыс. тг за килограмм. Годом ранее, в апреле, такое мясо стоило 2,7 тыс. тг. Баранину в магазинах страны можно было купить за 3,1 тыс. тг, свинину — за 2,3 тыс. тг, конину — за 3,2 тыс. тг, кур — за 1,5 тыс. тг. Килограмм варёной колбасы обходился в 3,2 тыс. тг, копчёной — в 3,7 тыс. тг. Говяжья печень стоила 1,4 тыс. тг, куриные окорочка — 1,3 тыс. тг за кг.

Заметим: во время праздника часто приносятся в жертву различные животные. В Курбан айт традиционно забивают баранов, однако в качестве жертвы может выступать также верблюд, корова (бык), овца или коза. Мясо по традиции остаётся в семье, раздаётся соседям, родным и близким, а также нуждающимся.

Цены на таких животных мы также решили выяснить. Итак, по итогам полного 2024-го среднегодовые цены за голову крупного рогатого скота мясного стада на рынке были такими: коровы — 376 тыс. тг, быки-производители — 428,6 тыс. тг, молодняк — 265,3 тыс. тг, телята до года — 161 тыс. тг. Лошадей от 3 лет можно было купить за 531,7 тыс. тг за голову, молодняк — за 390,2 тыс. тг, жеребят до 1,5 года — за 268,5 тыс. тг. Молодняк верблюдов до 3 лет продавался по 422,7 тыс. тг за голову. Бараны в возрасте от 6 месяцев до года обходились в среднем в 41,2 тыс. тг за голову, ягнята до 6 месяцев — в 28,9 тыс. тг, козлята до года — в 21,9 тыс. тг, взрослые козы — в 38,7 тыс. тг.

Ниже в таблице, исключительно в ознакомительных и сравнительных целях, приведены также данные по ценам на других сельскохозяйственных животных.

Для более полной картины приведём также данные по поголовью скота. Итак, на 1 мая текущего года в стране насчитывалось 9,4 млн голов крупного рогатого скота, 23,1 млн овец, 4,8 млн лошадей, 47,9 млн голов птицы, 2,2 млн коз и 314,7 тыс. верблюдов (а также 530,2 тыс. свиней).

Скот и птица, забитые в хозяйствах или реализованные на убой, составили 541,4 тыс. тонн в живом (плюс 3% за год) и 317,1 тыс. тонн в убойном весе (плюс 3,2% за год).

Больше всего скота и птицы было реализовано или забито на убой в Алматинской области: 78,5 тыс. тонн в живом и 54,2 тыс. тонн в убойном весе. На втором месте оказалась Акмолинская область: 71,6 тыс. тонн в живом и 49,3 тыс. тонн в убойном весе. Тройку регионов-лидеров замкнула Туркестанская область: 62,5 тыс. тонн скота и птицы в живом и 33,5 тыс. тонн в убойном весе.

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