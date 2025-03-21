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Праздник Наурыз для костанайцев 22 марта — план мероприятий

— Сегодня, 16:13
Изображение для новости: Праздник Наурыз для костанайцев 22 марта — план мероприятий

pixabay.com

План мероприятий в Костанае 22 марта.

Жыл басы – Ұлыстың ұлы күні
46. Работа юрточного городка 10.00-18.00 Площадь областного акимата
47. Праздничная торговля 10.00-20.00 Ул. Алтынсарина
48. Конкурс национальных блюд «Берекелі дастархан» 10.00 Дом дружбы
49. Выставка-продажа ремесленного искусства «ART BAZAR» 

10:00-16:00 – выставка–продажа

11:00-13:00 – дегустация авторского чая

11:00 -13:00 – работа художников, портретистов

 10.00 Сити-центр
50. Концертная программа артистов ДК «Мирас» 10.00 Площадь областного акимата 

(сцена)

 
51. Театрализованная программа «Қош келдің, әз Наурыз!» 11.00
52. Концертная программа областной филармонии 11.30
53. Концертная программа с участием участников городского конкурса «JASstar.kst», проекта «DamuBala», артистов ДК «Мирас» 13.00
54. Праздничные программы  «Наурыз- жаңару мерекесі» в микрорайонах и жилых массивах города 

 

 11.00-15.00  

– мкр. Аэропорт (парк «Керуен»);

– ж.м.  Дружба (площадка перед СКЦ «Достык»)

– ж.м. Кунай (площадь);

– мкр. КСК (бульвар «Жастар»);

– мкр. Юбилейный (ТРЦ «Kostanay Plaza»)
55. Соревнования – Қол күрес, Қой көтеру, Гір көтеру, Аркан тарту, Асық ату 11.00-15.00 Сити-центр
56. Интерактивная игровая программа «Наурыз – достық мерекесі» 11.30-13.00 Сити-центр
57. Этнографический праздник «Наурыз шапағаты» 15.00 Областной историко-краеведческий музей
58. Модный показ «Наурыз сәні» 18.00-20.00 ТРЦ «KostanayPlaza»


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