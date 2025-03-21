Сегодня, 21 марта, в микрорайонах Костаная с размахом празднуют Наурыз. Во дворах многоэтажек накрывают столы....
План мероприятий в Костанае 22 марта.
|Жыл басы – Ұлыстың ұлы күні
|46.
|Работа юрточного городка
|10.00-18.00
|Площадь областного акимата
|47.
|Праздничная торговля
|10.00-20.00
|Ул. Алтынсарина
|48.
|Конкурс национальных блюд «Берекелі дастархан»
|10.00
|Дом дружбы
|49.
|Выставка-продажа ремесленного искусства «ART BAZAR»
10:00-16:00 – выставка–продажа
11:00-13:00 – дегустация авторского чая
11:00 -13:00 – работа художников, портретистов
|10.00
|Сити-центр
|50.
|Концертная программа артистов ДК «Мирас»
|10.00
|Площадь областного акимата
(сцена)
|51.
|Театрализованная программа «Қош келдің, әз Наурыз!»
|11.00
|52.
|Концертная программа областной филармонии
|11.30
|53.
|Концертная программа с участием участников городского конкурса «JASstar.kst», проекта «DamuBala», артистов ДК «Мирас»
|13.00
|54.
|Праздничные программы «Наурыз- жаңару мерекесі» в микрорайонах и жилых массивах города
|11.00-15.00
|
– мкр. Аэропорт (парк «Керуен»);
– ж.м. Дружба (площадка перед СКЦ «Достык»)
– ж.м. Кунай (площадь);
– мкр. КСК (бульвар «Жастар»);
– мкр. Юбилейный (ТРЦ «Kostanay Plaza»)
|55.
|Соревнования – Қол күрес, Қой көтеру, Гір көтеру, Аркан тарту, Асық ату
|11.00-15.00
|Сити-центр
|56.
|Интерактивная игровая программа «Наурыз – достық мерекесі»
|11.30-13.00
|Сити-центр
|57.
|Этнографический праздник «Наурыз шапағаты»
|15.00
|Областной историко-краеведческий музей
|58.
|Модный показ «Наурыз сәні»
|18.00-20.00
|ТРЦ «KostanayPlaza»
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