Сегодня в Костанае отмечают праздник обновления Наурыз.

В центре города работает юрточный городок, мастера представили свои изделия, на сцене выступают артисты с праздничной программой.

По состоянию на 08:00 22 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах...

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