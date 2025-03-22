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Праздник Наурыз в Костанае с высоты птичьего полёта

— Сегодня, 12:32
Изображение для новости: Праздник Наурыз в Костанае с высоты птичьего полёта

Фото ALAU.KZ

Сегодня в Костанае отмечают праздник обновления Наурыз.

В центре города работает юрточный городок, мастера представили свои изделия, на сцене выступают артисты с праздничной программой.

 

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Публикация от НОВОСТИ Alau.kz (@alau.tv)



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