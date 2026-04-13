Праздник под контролем: в минпросвещения РК сообщили, как проводить выпускные вечера

— Сегодня, 09:36
фото пресс-службы министерства просвещения РК

Министерства просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в школах. В ближайшее время будет принят соответствующий совместный приказ.

Только в стенах школы

Согласно новым требованиям, церемонии вручения аттестатов разрешено проводить исключительно в зданиях организаций образования. Проведение выпускных мероприятий за пределами школ не допускается.

Сбор денег запрещён

Отдельно подчёркивается, что запрещён сбор денежных средств и любых материальных ценностей с учащихся, их родителей или законных представителей.

Безопасность и профилактика

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности школьников, защиту их прав и предупреждение правонарушений.

Местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия без финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу среди населения.

Органы внутренних дел, в свою очередь, будут обеспечивать общественный порядок и безопасность обучающихся в период проведения выпускных мероприятий.



