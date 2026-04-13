Праздник под контролем: в минпросвещения РК сообщили, как проводить выпускные вечера

Министерства просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в школах. В ближайшее время будет принят соответствующий совместный приказ.
Только в стенах школы
Согласно новым требованиям, церемонии вручения аттестатов разрешено проводить исключительно в зданиях организаций образования. Проведение выпускных мероприятий за пределами школ не допускается.
Сбор денег запрещён
Отдельно подчёркивается, что запрещён сбор денежных средств и любых материальных ценностей с учащихся, их родителей или законных представителей.
Безопасность и профилактика
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности школьников, защиту их прав и предупреждение правонарушений.
Местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия без финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу среди населения.
Органы внутренних дел, в свою очередь, будут обеспечивать общественный порядок и безопасность обучающихся в период проведения выпускных мероприятий.
Четверо человек погибли в ДТП в Костанайской области
Клещи атакуют: десятки пострадавших в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.