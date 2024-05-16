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Праздник. Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года

Фотография для новости Праздник. Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года

pixabay.com

В июне 2024 года казахстанцы будут отмечать мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.

В этом году Курбан айт выпадает на 17 июня, понедельник. Он является выходным днем.

Таким образом, в июне у казахстанцев появится дополнительный выходной день.

В общей сложности, при пятидневной рабочей неделе в этом месяце 11 выходных дней. При шестидневной – 6.

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