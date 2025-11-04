В Костанайской области завершено эпидемиологическое расследование по факту массового заболевания острыми кишечными инфекциями, связанного с кафе «Жайна» в Аркалыке.
Что произошло
С 20 по 23 октября за медицинской помощью в инфекционные отделения Аркалыка и Костаная обратились 86 человек с жалобами на кишечное расстройство.
По данным санврачей, все заболевшие связывали недомогание с пищей, употреблённой в кафе «Жайна» накануне праздничного мероприятия. 16 из 86 лично на банкете не были, но ели переданный им сарқыт.
В стационары были госпитализированы 83 пациента. Медики выставили диагноз «сальмонеллёз».
Итоги проверки
Объект общественного питания обследовали специалисты санэпидконтроля. «Выявлен ряд нарушений санитарных правил. Постановлением главного государственного санитарного врача деятельность кафе приостановлена , сотрудники **отстранены от работы»,— сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим Досумова.
Проведено лабораторное обследование 11 работников заведения. У двух сотрудников обнаружена сальмонелла, идентичная возбудителю, выявленному у заболевших. Санитарные врачи продолжают мониторинг состояния пациентов и контроль за выполнением предписаний.
