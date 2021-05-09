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Праздник Великой Победы в Костанае — фото, видео

Праздничная программа, посвященная Дню Победы. На площади перед областным акиматом выступили коллективы.

В Сити-центре открыли музей. В палатке представлена выставка, посвящённая Великой Отечественной войне.

В парке Победы костанайцы пели песни военных лет.

 

 

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