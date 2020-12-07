Праздник во время карантина. Продолжают нарушать постановление санврача жители Костанайской области

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В ходе совместных рейдовых мероприятий в составе мониторинговых групп за выходные дни 5-6 декабря проверено 436 объектов, из них на 9 выявлены нарушения карантинных и противоэпидемических требований. Об этом сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.
При ограничении работы объектов общественного питания «на вынос и доставку», в Костанае в кафе «Ладога» в выходной день принимали посетителя.
При запрете массовых мероприятий в Жангельдинском районе в селе Шеген проводили поминальные мероприятия, в этом же районе в селе Кокалат праздновали юбилей 70 лет. Были приглашены 30 человек.
В Костанайском районе около 21.30 часов мониторинговой группой в селе Мичурино в СО «Весна» выявлен факт работы бани, где находились 8 человек. В пивном магазине продавец работал без перчаток.
В Денисовском районе в магазинах «1000 мелочей», «Ак жол» продавцы находились на рабочем месте с приспущенной медицинской маской.
По всем вышеуказанным нарушениям материалы находятся на рассмотрении для принятия административных мер.
В ходе рейдов с 6 ноября по 7 декабря проверено 10619 объектов, из них на 1448 выявлены нарушения карантинных и противоэпидемических требований. Наложено штрафов 897 на сумму 54 млн тенге.
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