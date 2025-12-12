Полиция Костанайской области приступила к проведению республиканской оперативно-профилактической операции «Правопорядок». Стартом акции стал гарнизонный развод в департаменте полиции, в котором приняли участие сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии, а также представители департамента уголовно-исполнительной системы.
Акцент на безопасности и дисциплине
Начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин, обращаясь к личному составу, отметил, что в преддверии выходных и праздничных дней вопросы общественной безопасности требуют максимальной концентрации сил и внимания для обеспечения стабильной обстановки в регионе. Он подчеркнул, что рост дорожно-транспортных происшествий требует от каждого сотрудника строгой дисциплины, оперативного реагирования и личной ответственности за профилактику правонарушений на закреплённых участках.
Усиленное патрулирование и задачи для личного состава
В рамках операции «Правопорядок» будет усилено патрулирование улиц и дворовых территорий. Личному составу поставлены задачи:
- усилить контроль в местах массового пребывания граждан;
- выявлять грубые нарушения Правил дорожного движения, в том числе управление транспортом в состоянии опьянения;
- проводить профилактику правонарушений и предупреждать тяжкие преступления.
Сроки проведения и обращение к жителям
Операция «Правопорядок» в Костанайской области продлится до 13 декабря включительно. Жителей региона призывают соблюдать закон, быть внимательнее на дорогах и содействовать правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности.
