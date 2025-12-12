Полиция Костанайской области приступила к проведению республиканской оперативно-профилактической операции «Правопорядок». Стартом акции стал гарнизонный развод в департаменте полиции, в котором приняли участие сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии, а также представители департамента уголовно-исполнительной системы.

Акцент на безопасности и дисциплине

Начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин, обращаясь к личному составу, отметил, что в преддверии выходных и праздничных дней вопросы общественной безопасности требуют максимальной концентрации сил и внимания для обеспечения стабильной обстановки в регионе. Он подчеркнул, что рост дорожно-транспортных происшествий требует от каждого сотрудника строгой дисциплины, оперативного реагирования и личной ответственности за профилактику правонарушений на закреплённых участках.

Усиленное патрулирование и задачи для личного состава

В рамках операции «Правопорядок» будет усилено патрулирование улиц и дворовых территорий. Личному составу поставлены задачи:

усилить контроль в местах массового пребывания граждан;

выявлять грубые нарушения Правил дорожного движения, в том числе управление транспортом в состоянии опьянения;

проводить профилактику правонарушений и предупреждать тяжкие преступления.

Сроки проведения и обращение к жителям

Операция «Правопорядок» в Костанайской области продлится до 13 декабря включительно. Жителей региона призывают соблюдать закон, быть внимательнее на дорогах и содействовать правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности.

В костанайском аэропорту заработал телескопический трап В международном аэропорту «Костанай» имени Ахмета Байтурсынұлы запустили в эксплуатацию телескопический трап. Пассажиры уже начали...