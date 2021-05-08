USD 426.99
EUR 514.35
RUB 5.72
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Празднование Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год

Празднование Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год

kaztag.kz

Торжественное празднование Дня Победы в Казахстане было решено перенести на следующий год.Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает zakon.kz.

В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением. В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла, — сообщил он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента оказана материальная помощь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Треть казахстанцев изменили мнение о вакцинации с начала пандемии
Следующая новость

31 казахстанец умер от коронавируса за последние сутки