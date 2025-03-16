16 марта — Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні, День культуры, искусства и национальных ценностей.
В 11.00 состоится этно-вечер «Наурыз дәстүрі – сан ғасырлық саф мұра» (встреча с мастером национального декоративно-прикладного искусства Зинеп Мукашевной Хасеновой). Встреча пройдет в областной универсальной научной библиотеке им. Л.Толстого.
В 12.00 в Жастар сарайы пройдет VI Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады».
В 14.00 в ТРЦ «Kostanay Plaza» и в 18.00 в ТРЦ «Maрт» состоится концертная программа «Қош келдің, Наурыз!».
В течение дня в областном мемориальном музее И.Алтынсарина пройдет тематическая лекция «Салт-дәстүрім дәріптелген ұлы күн».
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