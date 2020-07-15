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Предельная цена на медицинские маски снижена до 85 тенге

Фото из открытых источников

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На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Тугжанова принят ряд важных решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, сообщает khabar.kz

Среди которых решение о снижении предельной розничной цены на медицинские маски.

«Снижена предельная розничная цена одноразовых медицинских трехслойных масок со 118 до 85 тенге, то есть на 28%», — говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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