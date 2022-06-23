Предельную цену на мясо кур установили в Костанайской области

selshoz.ru
Опубликован документ «Об утверждении размера предельно допустимой розничной цены на социально значимый продовольственный товар».
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Акимат Костанайской области постановляет:
- Утвердить размер предельно допустимой розничной цены на социально значимый продовольственный товар – мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) – 943 тенге за килограмм, на срок тридцать календарных дней, с возможностью его пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области, — говорится в документе.
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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