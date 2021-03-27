Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане

Министр энергетики РК своим приказом от 15 марта 2021 года утвердили предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, передает zakon.kz.

Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа (…) на период с 1 апреля по 30 июня 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, — говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 25 марта 2021 года.

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