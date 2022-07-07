Предельные цены на автогаз установили в Казахстане

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В Казахстане ввели временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках, передает Tengrinews.kz.
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Новые цены на топливо указаны в приказе, опубликованном Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК».
- Нур-Султан — 70 тенге за литр;
- Алматы — 65 тенге за литр;
- Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области — 50-55 тенге за литр;
- Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Улытауская области — 70-75 тенге за литр;
- Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области — 60-65 тенге за литр.
Приказ действует с 6 июля 2022 года до 1 января 2023 года.
В случае превышения установленных предельных цен автозаправочным станциям будут выдавать предписания, и в случае их неисполнения — привлекать к административной ответственности.
В начале января правительство приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, на 180 дней были установлены предельные цены на газ, бензин и дизельное топливо.
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