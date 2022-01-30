Предельные цены на социально значимые продукты установили в Костанайской области 0

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В силу вступило постановление об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары за подписью акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передаёт МИА «Казинформ».
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«Акимат Костанайской области постановляет утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, на срок тридцать календарных дней, с возможностью его пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней: капуста белокочанная – 104 тенге за килограмм, картофель – 140 тенге за килограмм, морковь столовая – 148 тенге за килограмм, лук репчатый – 86 тенге за килограмм, сахар-песок – 289 тенге за килограмм, масло подсолнечное – 767 тенге за литр»,- говорится в постановлении.
Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима Костанайской области. Ранее сообщалось, что акимат Костаная подписал меморандум о сдерживании цен с крупными супермаркетами.
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