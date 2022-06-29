Предлагаемую ставку единого платежа с фонда оплаты труда назвал глава Минфина

В Казахстане введут единый платёж с фонда оплаты труда, сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на собрании фракции партии Amanat.

Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов отметил, что диалог о введении единого платежа с фонда оплаты труда ведётся уже два года.

«Пять платежей. Почему, когда госорганам легко, а нам сложно, мы не принимаем оперативные решения. Бухгалтера каждый раз бегают. Давайте мы сделаем один платёж, перечислим в госорганы – пусть сами между собой разбираются. У нас вопрос по ставке – госорганы говорят 25%, мы говорим 20%. В чём смысл спора? Это «грязная» налоговая база, если её «схлопнуть» в номинальную, то она и есть 25%. И это не будет стимулировать выхода из тени предпринимателей», – сказал Рустам Журсунов.

По его словам, пока предлагают ввести единый платёж только для малого и среднего бизнеса.

«Что будет дальше? Весь крупный бизнес раздробиться, потому что экономически это выгодно. Если делать единый платёж по фонду оплаты труда, то для всех, чтобы не было миграции», – сказал бизнес-омбудсмен.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что единый платёж по ФОТ введут в законодательство.

«Мы уже разработали. В плановом законопроекте уже есть, 20-21% выходит, мы уже обсудили», – сказал он.

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