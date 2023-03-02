Предлагают снять пенсионные за плату: комментарий ЕНПФ

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения с предложением вытащить из ЕНПФ 50 процентов пенсионных накоплений за отдельную плату. В Едином накопительном фонде предупредили казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

По данным фонда, в сети участились случаи рассылки фейковых сообщений от «сотрудников фонда», предлагающих услуги за вознаграждение.

«Лжепосредники, представляясь сотрудниками фонда, предлагают пенсионерам за отдельную плату получить 50 процентов пенсионных накоплений на любые цели. Данная рассылка является фейковой и не соответствует действительности», — предупредили казахстанцев.

В ЕНПФ напомнили, что пенсионеры могут получить часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и оплату лечения, но только если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов.

При этом, как уточняется, единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.

«ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках сообщения о возможности за определенную плату, без учета вышеперечисленных условий, снять 50 процентов накоплений. Все операции, проводимые ЕНПФ, осуществляются бесплатно«, — добавили в фонде.

ЕНПФ рекомендует не обращаться к третьим лицам и проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо на официальных страницах фонда в социальных сетях.

Консультацию в ЕНПФ можно получить в отделениях или по номеру 1418, также есть страницы в соцсетях и WhatsАрp-номер +7 777 000 1418. За пределами Казахстана есть возможность получить консультации по номеру +7 (727) 356-10-60.