Предлагают ввести ограничения для владельцев личных авто

Как передает телеканал «Хабар 24», ежегодный объем выбросов вредных веществ в атмосферу только в Алматы составляет около 125 тысяч тонн. Больше половины объема приходится на транспорт. На это вчера указал и Касым-Жомарт Токаев во время рабочего визита в мегаполис. Чтобы улучшить ситуацию, нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта, считает глава государства.

В целом, на загрязнение алматинского воздуха влияют несколько факторов. Основной – выхлопные газы от автотранспорта. Их доля в общей массе вредных выбросов составляет 55 процентов. Это вполне объяснимо, ведь в Алматы зарегистрировано почти 600 тысяч автомобилей, возраст большинства – 20 лет и выше. И это без учета большого потока заезжающих машин из области.

Специалист ОФ «Urban Forum Kazakhstan» Диас Маратулы считает, что улучшить ситуацию с воздухом в Алматы может помочь развитие троллейбусной сети. Кроме того, по словам эксперта, нужно ввести ограничения для владельцев личных авто.

«К примеру, Нидерланды, которые мы все знаем как очень велосипедную страну, там уровень автомобилизации на душу населения выше, чем у нас. Но при этом там личные авто используются не для ежедневных поездок на работу – для этих целей подходят трамваи, велосипеды и другие виды транспорта», – заявил специалист общественного фонда.

Помимо автомобилей, мегаполис загрязняют промышленные предприятия и городские ТЭЦ, на которые приходится 35% токсичных выбросов в атмосферу. Сейчас разработан проект по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с угля на газ. Это позволит снизить уровень вредных выбросов более чем в 10 раз.

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