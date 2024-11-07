В Рудненском горсуде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Секретарь руководителя детского воспитательно-оздоровительного комплекса отдела образования Рудного умышленно направляла потенциальным клиентам сообщения в мессенджере «WhatsApp» о якобы проводимых акциях, по которым возможно бронирование путевок в детские лагеря с 50% скидкой. При этом, оговаривала необходимость оплаты за путевки производить на её личные банковские счета.

«Она сообщала, якобы в последующем мест не будет. И стоимость путевок будет выше. Далее, имея доступ к путевкам в эти лагеря, и изготовив их копии, введя в заблуждение своё руководство о количестве реализованных ею путевок, передала их покупателям за полученные ею денежные средства. При этом, она достоверно знала об отсутствии у лагерей возможностей принимать детей сверх лимитов и продолжала вышеуказанным способом реализовывать путевки всем желающим, получая оплату на свои счета. В результате преступных действий секретаря комплекса государству причинен ущерб в 18,4 млн.тенге, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении суда.

Подсудимая, полностью признав свою вину, просила назначить условное наказание.

Смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка и частичное возмещение причинённого вреда. Отягчающих – не установлено.

Подсудимая признана виновной по предъявленному обвинению и приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет, ввиду наличия малолетнего ребенка. Гражданский иск учреждения удовлетворен. С осужденной взысканы 16 млн тенге в счёт возмещения материального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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