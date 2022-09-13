Предложение депутатов Мажилиса: Токаев обратился в Конституционный совет

Конституционный совет принял к производству обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.
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«Конституционным советом принято к производству обращение Президента Республики Казахстан К. К. Токаева о рассмотрении проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», разработанного в связи с предложениями депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу. Решение Конституционного совета пообещали опубликовать в СМИ.
Напомним, ранее депутатская группа «Жаңа Қазақстан» выступила с большим обращением, в котором поддержала инициативу о выборах Президента на однократный семилетний срок и предложила вернуть прежнее название столицы.
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