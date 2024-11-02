Предложение лишить работающих пенсионеров их пенсий из госбюджета вызвало волну беспокойства в обществе. Эта идея выглядит как попытка решить проблему госрасходов за счет одной из самых уязвимых групп населения, вместо того чтобы искать более справедливые способы оптимизации бюджета. Об этом высказался депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что важно понимать, что многие пенсионеры и так получают минимальные выплаты, которых недостаточно для достойной жизни.

«Теперь даже этот скромный доход, гарантированный статьей 28 Конституции о праве на социальное обеспечение по возрасту, оказался под вопросом. Складывается впечатление, что ищут пути экономии там, где люди наименее способны возразить. Сначала были предложения сократить финансирование лечения онкобольных, затем — на хосписы и поддержку тяжелобольных, а теперь — на работающих пенсионеров. Большинство пенсионеров продолжают работать не по желанию, а по необходимости, поскольку их доходов просто не хватает на базовые нужды. Экономить бюджет необходимо, но категорически нельзя трогать образование, здравоохранение, пенсии, пособия и зарплаты наших граждан. Форумы, праздничное оформление, строительство новых административных зданий, бессмысленное возведение огромных стадионов, зарплаты иностранных легионеров и другие подобные направления перекрыли бы дефицит. К счастью, Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило, что никаких подобных инициатив в действительности нет и изменений в законодательстве не готовится», — отметил Аймагамбетов.

По их словам, это было лишь мнение, вынесенное на обсуждение, но не план министерства на ближайшее время.

«Тем не менее, считаю, что сама идея противоречит принципам конституционности и справедливости, и у граждан не должно быть оснований для беспокойства. Хотелось бы, чтобы коллеги выражались более взвешенно по столь чувствительным вопросам, чтобы избегать недопонимания и излишней тревоги в обществе», — заключил депутат Асхат Аймагамбетов.

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