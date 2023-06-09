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Предложение переименовать село в Костанайской области озвучили в управлении культуры

Фото из открытых источников

На сессии Костанайского областного маслихата обсуждали обсуждали вопросы о переименовании. 

Управление культуры региона озвучило депутатам предложение переименовать село Елизаветинка района Б. Майлина в Байшуақ.

«По утверждению старожилов до Октябрьской революции село Елизаветинка называлось Байшуақ в честь его основателя, знатного и уважаемого человека в этой местности. Также об этом в своих воспоминаниях пишет и доктор медицинских наук, профессор Алматинского медицинского университета Альбеков Сайын. После установления Советской власти село переименовали в честь Куйбышева. 1966 году после строительства Каратомарского водохранилища жители села были переселены во вновь образованное село Елизаветинка»,  сообщил Куралбек Атамуратов.

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