Предложение переименовать село в Костанайской области озвучили в управлении культуры

На сессии Костанайского областного маслихата обсуждали обсуждали вопросы о переименовании.

Управление культуры региона озвучило депутатам предложение переименовать село Елизаветинка района Б. Майлина в Байшуақ.

«По утверждению старожилов до Октябрьской революции село Елизаветинка называлось Байшуақ в честь его основателя, знатного и уважаемого человека в этой местности. Также об этом в своих воспоминаниях пишет и доктор медицинских наук, профессор Алматинского медицинского университета Альбеков Сайын. После установления Советской власти село переименовали в честь Куйбышева. 1966 году после строительства Каратомарского водохранилища жители села были переселены во вновь образованное село Елизаветинка», сообщил Куралбек Атамуратов.